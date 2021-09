L'Amerigo Vespucci "avvistata" a San Pietro e Campomarino mentre sfila lungo le coste salentine

Non è passata inosservata ieri mattina agli irriducibili delle spiagge di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria e di Campomarino di Mariggio, la sagoma della nave scuola Amerigo Vespucci che in lontananza ha fatto sfoggio del suo stile lungo tutta la costa ionico salentina.

Come una nave fantasma, effetto della foschia e della lontananza dalla costa, l’inconfondibile tre alberi orgoglio della Marina Militare italiana, proveniente dal porto da Salerno, ha sfilato all’orizzonte alla velocità di 4,7 nodi diretta a Taranto dove dovrebbe approdare il 18 settembre. Proviene da un aminicrociera che ha toccato Napoli, La Spezia, Civitavecchia, Salerno.

L’Amerigo Vespucci è considerata la nave più bella del mondo, oltre che l’unità più antica della Marina Militare italiana. Questa nave è stata progettata nel lontano 1930 ed è stata varata nel 1931 insieme alla sua gemella, di dimensioni più piccole, la Cristoforo Colombo, donata all’Unione Sovietica come risarcimento per la seconda guerra mondiale. Ad oggi questa imbarcazione è utilizzata come nave scuola per gli allievi ufficiali della Marina Militare Italiana. L’equipaggio è composto da 264 militari, di cui 15 Ufficiali, 30 Sottufficiali, 34 Sergenti e 185 Sottocapi e Comuni a cui ogni anno, durante la Campagna di Istruzione, si aggiungono 100 allievi e il personale di supporto dell’Accademia Navale, raggiungendo quota 400.