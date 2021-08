Black-out, Enel pagherà i danni

E-Distribuzione ha scritto al gruppo consiliare dei Progressisti in merito al disservizio dell'interruzione di energia elettrica avvenuto di recente precisando assicurando che ci sarà un ristoro automatico su tutte le utenze.

Essendo Manduria un comune con più di cinquemila abitanti, i clienti hanno diritto ad un indennizzo forfettario automatico, direttamente liquidato in fattura, con le modalità e nei casi di seguito indicati.

I clienti alimentati in bassa tensione che hanno subito interruzioni di durata superiore ad otto ore consecutive;

I clienti alimentati in media tensione che hanno subito interruzioni di durata superiore a quattro ore consecutive.

Per ogni cliente si sommano le durate di due interruzioni anche se esse sono intervallate dalla ripresa del servizio elettrico per meno di una ora.

Pertanto, ove ne ricorrono le condizioni, il relativo venditore provvederà nei prossimi mesi a corrispondere in bolletta l’indennizzo previsto che dovrebbe aggirarsi intorno alle trenta auro (la quota varia in base al numero di ore dell’interruzione dell’energia). L’impegno del gestore del servizio fa seguito al sollecito inoltrato dal consigliere comunale Gentile dei Progressisti.