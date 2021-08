Ferragosto in sicurezza c’è l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro rende noto alla cittadinanza che attraverso l’ordinanza 191 firmata oggi 12 Agosto 2021 si vieta fermamente di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie e di creare assembramenti in aree non allo scopo riservate su tutte le spiagge ad uso pubblico o in concessione lungo il litorale di pertinenza del Comune di Manduria a decorrere dalle ore 20.00 del 14.08.2021 alle ore 07.00 del 15.08.2021.

Ai concessionari demaniali, si chiede di garantire il massimo controllo del litorale datogli in concessione e il rispetto dei suddetti divieti imposti sulla costa, facendo salve le eventuali attività connesse allo stabilimento balneare nel rispetto dei limiti previsti nelle specifiche autorizzazioni impedendo che si creino assembramenti da parte degli utenti.

Restano confermati l’obbligo della mascherina anche all’aperto e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

(A cura dell’ufficio staff del sindaco)