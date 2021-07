Sorpresa, il Bosco Cuturi apre solo nei weekend

Amara sorpresa per i salutisti e amanti de picnic infrasettimanale che ieri si sono recati al bosco dei Cuturi trovandolo chiuso. Da ieri i proprietari del polmone verde situato sulla strada per San Pietro in Bevagna hanno deciso di limitare gli ingressi lasciando i cancelli aperti solo nei giorni festivi e prefestivi. Una decisione improvvisa presa dalla famiglia Schiavoni proprio nel momento di maggiore affluenza di pubblico che non trova al momento nessuna spiegazione se non con la volontà dei proprietari di «contare» qualcosa su un bene privato che molti pensano sia pubblico.

Pare voglia sottolineare proprio questo il cartello affisso sulla cancellata chiusa: «La famiglia Schiavoni, in qualità di proprietaria, comunica che il Bosco Cuturi, durante il periodo estivo, sarà aperto al pubblico solo nei giorni festivi e prefestivi».

Lasciando comunque la possibilità di visitarlo nelle occasioni particolari, ma sempre chiedendo il permesso. «Per qualsiasi visita o attività organizzata – si legge sempre nell’avviso – l’ingresso sarà eventualmente consentito anche in altri giorni, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare al numero 338.3504085 o tramite il sito www.boscocuturi.it.

Con un’estensione di circa 35 ettari, il Bosco Cuturi, il più grande polmone verde di tutto il versante orientale della provincia di Taranto, è diventato un punto di riferimento per chi vuole trascorrere del tempo immerso nella natura. Oltre alle piante secolari di leccio, il bosco nasconde un piccolo angolo archeologico, un antico cava dove sono state ritrovare tombe di epoca Messapica.