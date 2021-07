"Il Giannuzzi la Cenerentola della provincia", la rabbia del sindaco di Sava

L’ospedale di Manduria continua ad essere la Cenerentola della provincia di Taranto». A preoccuparsi del futuro del Marianna Giannuzzi è ancora una volta il sindaco di Sava, Dario Iaia. In un comunicato stampa, il sindaco savese mette a nudo quello che non funziona nell’ospedale manduriano: la rianimazione e la radiologia con pochi medici e il servizio di oncologia che rimane ancora a Francavilla Fontana nonostante l’ospedale manduriano non sia più tutto Covid.

«Da parte dell’Asl di Taranto e dell’assessorato alla sanità della Regione Puglia – scrive Iaia - continua l’attuazione di una politica di completo disinteresse “nei fatti”; infatti, mentre da un lato registriamo dichiarazioni di attenzione nei confronti del nosocomio manduriano, dall’altro i fatti smentiscono clamorosamente le parole».

Si inizia con gli anestesisti. «Sono solo in tre e non si vede come possano, con un numero così esiguo, portare avanti un reparto se non a costo di turni massacranti che i medici sono costretti a sopportare loro malgrado». Il primo cittadino si chiede: «sino a quando saranno in grado di farlo? In più occasioni – prosegue la nota - si è chiesto di potenziare il personale di questo reparto anche con convenzioni esterne, ma tutto ciò non è avvenuto ed il silenzio su questo tema da parte dell’Asl di Taranto è assordante e preoccupante».

Per il sindaco Iaia «forse è il caso che la dirigenza Asl valuti il trasferimento di qualche anestesista da altri centri ospedalieri della provincia in favore di Manduria».

Altra mancanza di personale riguarda la radiologia dove a causa della scopertura di turni, «in più di un’occasione – informa Iaia - le lastre per la valutazione vengono addirittura portate a Taranto».

Infine l’oncologia, il servizio spostato a Francavilla Fontane quando c’è stata la trasformazione dell’intera struttura in Covid e che resta ancora lì. «Ancora non è chiaro quando rientrerà a Manduria – scrive il sindaco. Che continua. «Ad oggi, centinaia di pazienti malati di tumore sono costretti a recarsi quotidianamente a Francavilla Fontana con tutte le difficoltà del caso». Da qui le dovute considerazioni del sindaco. «Alle tante promesse di Lopalco e compagni non stanno seguendo i fatti e l’ospedale di Manduria continua a rimanere la cenerentola della provincia di Taranto, se non della Regione Puglia. È chiaro – conclude Iaia - che non possiamo accettare ulteriormente questo stato di cose e non la può accettare il territorio che non può che ribellarsi a questo tipo di trattamento».

I gruppi della minoranza i Consiglio comunale hanno presentato una mozione da approvare in una prossima seduta monotematica ma il presidente del Consiglio Gregorio Dinoi no ha ancora convocato perché è in attesa della disponibilità del presidente Michele Emiliano e dell’assessore alla Salute Lopalco. In quella sede si parlerà del problema della rianimazione e della possibilità di tenerla in funzione durante i lavori di ampliamento del reparto, ma sarà l’occasione anche per mettere sul piatto anche i problemi sollevati dal sindaco di Sava.