Romina: mai visto un depuratore tra le riserve naturali

Conquistato da tempo sul campo il titolo di “paladina dell’ambiente”, la famosissima Romina Power (a differenza di molti altri), non si arrende all’ipotesi di un depuratore con scarico nel mare di Torre Colimena e non perde occasione per farsi portavoce del problema nei salotti televisivi di tutte le reti nazionali ed ora anche sui rotocalchi. La cantante americana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente (già in edicola) dedicandola alla sua battaglia ambientalista contro l’opera che sta nascendo tra la salina del Conte e il fiume Chidro, entrambe zone protette e super tutelate, così almeno dovrebbero essere.

Nell’intervista al settimanale, l’ex moglie di Al Bano ha rivelato: «Da anni proponiamo soluzione alternative e spero vivamente che chi ha promesso che non ci sarebbe stato lo scarico a mare si assuma le responsabilità delle promesse fatte».

E ancora. «Non finirò mai di amare il Salento, le sue acque limpidissime nonostante il carico turistico estivo ed è per questo che mi addolora l’ipotesi che proprio qui, a due passi dalla Salina e dal Chidro, dalle spiagge e dai fondali ricchi si storia si possa pensare di scaricare le acque di un depuratore fognario!»

Nonostante tutte le proteste e le manifestazioni contro il depuratore, è già stato costruito il corpo centrale della struttura ed a breve gli uffici regionali delle autorizzazioni ambientali valuteranno la proposta sugli scarichi complementari che prevedono un primo recapito al suolo vicino alla Masseria Marina di San Pietro in Bevagna (un’area paludosa quanto dieci campi di calcio che l’Aqp definisce romanticamente “Parco dell’acqua”) e uno scarico emergenziale nel bacino dell’Arneo collegato al mare di Torre Colimena.

«Non si può costruire un depuratore in una riserva naturale», insiste Romina nella sua intervista. «Non sono contro i depuratori – dice - ma contesto la scelta di costruirne un depuratore così grande in una zona ricca di riserve e natura». Insomma Romina Power spera che il progetto venga rivisto e che non si metta a rischio questa splendida parte del Salento.