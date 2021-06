Regionale 8: la Regione boccia quello che gli ambientalisti approvano

Quello che non ha visto Legambiente ed altri ambientalisti manduriani che siedono in Consiglio comunale, lo hanno segnalato i tecnici dell'Ufficio valutazioni ambientali della Regione Puglia che hanno bocciato, appunto per motivi ambientali, il progetto della strada Regionale 8. Il Comitato Via della Regione Puglia, infatti, ha espresso l’esito non favorevole sull'intero progetto.

“L’organo tecnico – si legge nel parere – pur riconoscendo la strategicità dell’opera come da Piano attuativo 2015 -2019 del PRT (Piano Regionale Trasporti), ha formulato una serie di osservazioni e così conclude: Sarebbe auspicabile una revisione della soluzione progettuale che tenga in debito conto i rilievi sopra riportati al fine della compatibilità e sostenibilità ambientale dell’opera”. I rilievi effettuati sono di vario tipo e sono contenuti in una relazione di 26 pagine.

Le osservazioni descritte nelle 26 pagine della relazione, tengono conto del quadro normativo di riferimento, delle perfomance in termini di miglioramento della sicurezza stradale, del consumo di territorio, della movimentazione di ingenti volumi di materiali, della tutela e conservazione degli ulivi, dell’impatto sulla biodiversità.

“La soluzione proposta – si legge - non risulta dare risposte efficaci alla riduzione della incidentalità, nonché soluzioni efficaci in termini di sostenibilità ambientale e paesaggistica e, a fronte delle scelte effettuate, comporta effetti significativi e negativi sull’ambiente, quali: occupazione di nuovo suolo, consumo di risorse naturali, apertura e sfruttamento di nuove cave (di prestito), interferenza con aree agricole e naturali, sottrazione di habitat”.