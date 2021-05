Probabile flash mob sul litorale di Manduria nel nuovo videoclip dei Boomdabash

Il titolo del nuovo singolo dei Boomdabash è Mohicani. Lo abbiamo scoperto grazie alla stampa a caratteri cubitali presente sul grosso camion dei tecnici della produzione milanese Borotalco Tv, fermo sul litorale di San Pietro in Bevagna dove verrà girato il videoclip del nuovo, e assicurato, tormentone estivo del gruppo. Sulla melodia e scenografia del videoclip si sa ancora ben poco: è confermata, invece, la comparsa di un gran numero di automobili, anche d’epoca, e un possibile flash mob.

La ciurma di origine mesagnese, Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr Ketra torna ad inaugurare un altro successo d’estate sulle spiagge di San Pietro in Bevagna. Una splendida occasione per promuovere ulteriormente il nostro territorio, sebbene l’accoglienza del paesaggio non sia stato dei migliori a causa dei soliti rifiuti lasciati agli angoli delle strade.

Le ultime indiscrezioni dal set confermano in scenografia un ingorgo stradale sulla litoranea manduriana che porterà probabilmente ad un flash mob corale tra gli automobilisti, in attesa sulle note dell’assicurata hit. Rispetto al possibile sound della canzone, sappiamo che in generale le tinte acustiche dei Boomdabash hanno sempre ibridato dancehall, raggae, raggamuffin e hip-hop consacrando tormentoni e incassi stellari. Il mood sarà sicuramente gioioso e spensierato in prosecuzione al precedente singolo Karaoke.

Marzia Baldari