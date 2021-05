Gli Architetti ionici rinnovano il proprio Consiglio dell'Ordine: un candidato anche per Manduria

Da oggi, lunedì 24 maggio, si aprono le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Taranto per il prossimo quadriennio 2021/2025.

Quest'anno, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le votazioni si terranno per la prima volta in modalità telematica, attraverso piattaforma e sistema tecnologico messo a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Nella prima tornata occorrerà superare la soglia del 50% degli iscritti al voto: si terrà nei giorni 24 e 25 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Se non si dovesse raggiungere il quorum, si dovrà procedere a nuova votazione (ripartendo da zero) nei quattro giorni successivi 26, 27, 28 e 29 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e con soglia del 25% degli iscritti da superare.



Per il territorio orientale della provincia di Taranto si ripropone il Consigliere uscente Dott. Arch. Andrea CASTO di Manduria e con studio professionale nella città messapica che, nell'ultimo mandato, ha rivestito vari ruoli tra cui quello importante di Rappresentante Territoriale (una sorta di vicepresidente) per l'intera area orientale.

Tra i vari candidati, uno schieramento di undici colleghi ha costituito una sorta di lista denominata "Andiamo con ORDINE" e vede oltre alla presenza del professionista manduriano, anche architetti con esperienze in Consiglio, altri alla prima esperienza ma soprattutto una copertura totale del territorio provinciale: da Ginosa a Castellaneta, Massafra, Martina Franca, Grottaglie, Carosino, Manduria e chiaramente Taranto.



Il gruppo di "Andiamo con ORDINE", di cui fa parte l'architetto Casto, si prefigge di continuare la preziosa opera portata avanti negli ultimi quadrienni in Consiglio, cercando di coinvolgere ancor più i propri iscritti, in tutte le attività ordinistiche che vanno dalla formazione professionale obbligatoria alla tutela stessa della propria categoria.



Dopo vari quadrienni in cui Manduria è stata sempre egregiamente rappresentata in Consiglio dell'Ordine degli Architetti da un proprio iscritto, ora vi è un'altra opportunità per tutto il territorio orientale di avere un'importantissima e degna rappresentanza.



Di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, gli undici architetti (10 Sez.A e 1 Sez.B) che si candidano unitariamente

(nel gruppo "Andiamo con ORDINE") al governo dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Taranto:

01 - Paolo Bruni ✅ Martina Franca TA

02 - Rosanna Bussolotto ✅ Castellaneta TA

03 - Angelo Campo ✅ Carosino TA

04 - Antonio Caracciolo ✅ Taranto

05 - Andrea Casto ✅ Manduria TA

06 - Marco Coratella ✅ Massafra TA

07 - Fabrizio Corona ✅ Taranto

08 - Ciro Intermite ✅ Grottaglie TA

09 - Tiziana Latorre ✅ Ginosa TA

10 - Romina Occhinegro ✅ Taranto

Sez.B 11 - Mario Boschetti ✅ Taranto