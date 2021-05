Sindaco di Sava "paparazzato" nel centro vaccinale: toccava a lui, ha atteso il suo turno

In un altro contesto, la presenza del sindaco di Sava, Dario Iaia, nel centro vaccinale del liceo classico di Manduria sarebbe passata inosservata.

Ma alla luce di quanto è accaduto e sta accadendo nella città Messapica, il cui primo cittadino, Gregorio Pecoraro, è stato tra i primi in Italia a ricevere il vaccino (il presidente Mattarella lo ha fatto molto dopo), sorpassando soggetti fragili e categorie a rischio, il sindaco di Iaia non poteva non essere “paparazzato” mentre attende pazientemente il suo turno per ricevere la sua dose di siero.

Classe 1973, Iaia si è quindi immunizzato con quelli della sua età. Senza sorpassi e furbizie di sorta. La sua foto "paparazzata" sta facendo il giro sui social.