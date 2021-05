Vaccinazioni a singhiozzo nell’hub del Liceo tra vaccini che mancano e errori nelle prenotazioni

Ore di attesa all’esterno del centro vaccinale del Liceo Classico di Manduria per poi sentirsi dire che i vaccini non bastano e che bisogna tornare un altro giorno. Oppure, una volta arrivati alla meta, scoprire che il proprio nome non era nell’elenco quel giorno ma in un altro. Sono diversi i disagi che stanno subendo in questi giorni i vaccinandi di Manduria e degli altri sei comuni del distretto sanitario che fanno capo alla città Messapica. Difficile dare una spiegazione ai disservizi, soprattutto quello dello spostamento della data senza preavviso. Più comprensibile invece l’altro intoppo delle dosi finite dovuto, evidentemente, ad una offerta ridotta nelle forniture.

Ma l’incidente più grave è avvenuto ieri quando gli ultra settantenni che si erano prenotati due mesi prima sono stati mandati indietro per un imprecisato «errore del sistema informatico». Non tutti, ma solo quelli con il numero pari della prenotazione. Via libera invece per quelli con il dispari. Così tutti quelli in attesa - se ne contavano diverse decine -, sono stati invitati a ritornare in una data che sarà loro comunicata telefonicamente (alcuni pare già nello stesso pomeriggio di ieri).

Più fortunata di loro la fila degli under settanta che pur essendo più giovani sono stati invece regolarmente vaccinati. Una procedura che non è apparsa chiara all’accompagnatore di un ultrasettantenne fragile rimandato indietro (con il numero pari). Florenzo Dimagli, questo il nome del protagonista, ha dovuto alzare la voce per ottenere spiegazioni ed anche il vaccino per il parente che accompagnava. «Ho tentato di spiegarlo alle forze dell'ordine presenti, ai volontari, ai medici, al sindaco presente…. Alla fine hanno trovato il vaccino», scrive su Facebook Dimagli.