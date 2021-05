Ecco la foto che smaschera Pecoraro "imbucato" tra i docenti per ricevere il vaccino

Da ieri gira sui gruppi social di molti manduriani la foto che vi mostriamo che risalirebbe proprio al 27 febbraio.

L'immagine amatoriale che pubblichiamo mostra un gruppo di docenti in attesa del vaccino nell’hub vaccinale della palestra G.L.Marugj di Manduria. Seduto in prima, di spalle, ci sarebbe proprio il primo cittadino che tra ieri ed oggi, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto o dovrebbe ricevere la sua seconda dose nel centro vaccinale drive-trough allestito sul piazzale antistante il centro commerciale ex Auchan di Taranto.

Il sindaco Pecoraro si è vaccinato prima del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, più grande di lui 14 anni, che ha ricevuto la prima dose due settimane dopo.