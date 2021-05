Il sindaco deve dire la verità? "Manduria Migliore" lo chiede ai manduriani

«Il sindaco dica tutta la verità sul suo vaccino oppure che siano i manduriani ad imporglielo e a quale punto si dimetta». E’ questa la carte che si sta giocando il movimento civico Manduria Migliore che indìce una petizione cittadina «per richiesta di chiarimenti e sollecito intervento» che obblighi il sindaco Gregorio Pecoraro a confermare o smentire la notizia secondo la quale, il 27 febbraio scorso, non avendone diritto (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più grande di lui 14 anni, ha ricevuto la prima dose due settimane dopo), si sarebbe fatto vaccinare nella categoria che non gli appartiene del personale scolastico.

Per questo il movimento di riferimento del consigliere progressista, Domenico Sammarco, passa la questione al volere del popolo. Una sorta di referendum, previsto da apposito regolamento comunale, al quale si potrà partecipare sia in presenza apponendo la propria sottoscrizione sia online presso la piattaforma Change.org «per chiedere una immediata risposta da parte del Sindaco – si legge nel comunicato stampa - alle gravissime accuse rivoltegli di cui sopra o, in alternativa, la presentazione di immediate dimissioni dal proprio incarico».

Rompendo la coltre di omertà e di silenzi disinvolti sotto la quale si nascondono le coscienze di esponenti politici di maggioranza ed anche alcuni della minoranza, Manduria Migliore pone sul piatto la questione morale. «Convinti da sempre – si legge nella nota stampa - che la moralità e la rettitudine siano i valori basilari ed imprescindibili per chiunque si proponga di attendere incarichi politici, chiediamo il supporto di tutta la cittadinanza, di tutti i movimenti politici, di tutte le associazioni presenti sul nostro territorio a fare propria questa iniziativa di raccolta firme facendola divenire comune ed unitaria, per questa importantissima battaglia di civiltà».

Intanto da ieri gira sui gruppi social di molti manduriani la foto che vi mostriamo che risalirebbe proprio al 27 febbraio. L'immagine amatoriale mostra un gruppo di docenti in attesa del vaccino nell’hub vaccinale della palestra G.L.Marugj di Manduria. Seduto in prima, di spalle, ci sarebbe proprio il primo cittadino che tra ieri ed oggi, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto o dovrebbe ricevere la sua seconda dose nel centro vaccinale drive-trough allestito sul piazzale antistante il centro commerciale ex Auchan di Taranto.