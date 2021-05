Le tratte Msc Crociere puntano sui Messapi e sul Primitivo

L’arrivo ieri a Taranto della «Seaside», prima nave da crociere della Msc a fare scalo nella città dei due mari, coincide con una notizia che offre speranze anche a Manduria per un futuro sviluppo del turismo internazionale nell’area Messapica. È arrivata proprio ieri, infatti, la conferma di un accordo tra la direzione della compagnia di navigazione svizzera e il museo della civiltà del vino Primitivo in partnership con la cooperativa manduriana, «Spirito Salentino» che ha in gestione il Parco archeologico di Manduria. Frutto di accordi e interlocuzioni tra le parti iniziati già nello scorso mese di febbraio, la «Msc Crociere» ha comunicato ieri l’inserimento della terra del Primitivo e dei Messapi nel catalogo di escursioni da proporre ai croceristi. Un successo che porta la firma di due donne, Anna Gennari e Angela Greco, rispettivamente responsabile delle pubbliche relazioni, eventi e comunicazioni della Cantina Produttori Vini e presidentessa della cooperativa di servizi turistici e di gestione dei beni culturali, «Spirito Salentino».

Il progetto dovrebbe partire dalla campagna 2022. «Purtroppo – spiega Angela Greco -, quest'anno la pandemia in corso non permetterà escursioni oltre a quelle previste nella città di Taranto, ma Msc ha già assicurato l’inserimento di Manduria nei propri cataloghi del 2022». Il nome dell’itinerario Messapico non è stato ancora scelto, «ma spero che sceglieranno quello che abbiamo proposto io e Anna Gennari», fa sapere Greco che anticipa una parte del futuro programma.

«Porteremo i turisti nel Parco archeologico e nella parte storica introdurremo quella del Primitivo con la visita al Museo della civiltà del vino Primitivo dove ci sarà un aperitivo don degustazioni di prodotti tipici e naturalmente dei nostri vini». Il tour inizierà la mattina alle 8,30 e si protrarrà sino alle 15 quando i pullman riporteranno i croceristi a Taranto per essere pronti alla partenza prevista per le ore 17.

Le due organizzazioni locali, non senza il supporto della pubblica amministrazione, hanno un anno di tempo per rendere presentabile soprattutto il Parco archeologico nel cui percorso è compresa la fonte di Plinio e la chiesetta di San Pietro Mandurino oltre alla grande necropoli Messapica.

Nel 2017 un primo tentativo di turismo crocieristico a Manduria fallì dopo una sola visita. La compagnia coinvolta allora, su interessamento dell’allora consigliere comunale delegato al turismo, Roberto Puglia, era l’inglese «Thomson Spirit» che non riuscì a promuovere abbastanza l’offerta manduriana.

