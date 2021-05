Da oggi al Giannuzzi di Manduria attiva la mammografia per lo screening del tumore al seno

Attivate le attività di screening per il tumore al seno anche nell’ospedale di Manduria. A partire da stamattina, infatti, presso il Marianna Giannuzzi, le donne sane di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nei comuni del distretto 7, quindi Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava e Torricella, potranno effettuare una mammografia di controllo ogni due anni nell’ospedale più vicino. Per ora, in fase di avvio, il servizio sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle 13. É prevista l'effettuazione di quattro mammografie all’ora, una ogni 15 minuti, secondo le indicazioni regionali, per un totale di venti mammografie al giorno.

Al servizio si accede a seguito di una comunicazione inviata alle donne che ne hanno diritto, ovvero le donne sane di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Gli appuntamenti per il mese di maggio sono stati fissati nella prima settimana di aprile: sono state inviate le lettere a 260 donne residenti nel distretto socio sanitario di riferimento.

“Inizialmente in servizio sarà attivo tre mattine alla settimana – affermano la dottoressa Irene Pandiani, direttrice medica dell’ospedale di Manduria, e il dottor Ciro Chianura, direttore del reparto di Radiodiagnostica dello stesso ospedale e responsabile del servizio – ma l’obiettivo è che nei prossimi mesi si passi a effettuare lo screening dal lunedì al venerdì per arrivare a una media di 400/420 donne ogni mese.”

Considerato che il tumore al seno è al primo posto per diffusione e per numero di decessi nella popolazione femminile, è indispensabile porre l’attenzione sulla diagnosi precoce. Questa malattia è subdola, perché all’inizio silente e asintomatica, per questo la mammografia è fondamentale: individua questo tipo di cancro quando è ancora circoscritto e, quindi, ha maggiori probabilità di cura e richiede interventi meno invasivi.

“L’avvio del Centro Mammografico di Manduria, il quinto centro della nostra ASL – ha affermato il direttore generale ASL Taranto Stefano Rossi – rappresenta una ulteriore garanzia per offrire alle donne residenti nel nostro territorio la possibilità di effettuare ogni due anni gratuitamente una mammografia. Per le donne del Distretto 7 è innegabile il vantaggio di poter effettuare la mammografia a Manduria senza essere costrette a recarsi presso l’ospedale di Grottaglie, così come è avvenuto fin dal 2009, anno di avvio dello screening nella ASL Taranto.”

Nell’ospedale manduriano, è stato predisposto un percorso di accesso agli ambienti della Mammografia del tutto autonomo, in modo tale da evitare qualsiasi interferenza con i percorsi dei pazienti COVID, a salvaguardia delle utenti.

Soddisfatto anche il Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro “Per contrastare questi terribili mali, le attività di prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali. Per questo accogliamo con entusiasmo questo servizio e invitiamo tutte le donne a prendersi cura della propria salute, partecipando alle attività di screening.”

Presente all’apertura del servizio anche la dottoressa Gloria Saracino, direttrice del Distretto Socio Sanitario n7 di Manduria, proprio per sottolineare l’importanza del servizio per tutti i comuni del circondario.