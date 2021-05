Il sindaco risponde sui vaccini (ma è la satira che scende in campo)

Sta girando sui social di tanti manduriani una straordinaria imitazione del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro dove affronta la spinosa questione del vaccino (il 27 febbraio scorso si sarebbe fatto passare per operatore scolastico per ricevere una dose di AstraZeneca).

L’eccezionale imitatore, così bravo da ingannare chiunque, mette in bocca al primo cittadino una spiegazione da premio oscar sugli imbucati del vaccino: «…mi avete chiesto sul vaccino, se sono vaccinato o meno, ma questa domanda non la capisco; sapete tutti che l’amministrazione Pecoraro è fatta da persone grandi e vaccinate per cui questa domanda non la capisco proprio».

Ironia a parte, l’idea avuta dall’anonimo e bravo imitatore manduriano (di lui sappiamo solo che di professione fa tutt’altro), spiega l’attenzione della città su una questione molto scottante amplificata proprio dai silenzi del sindaco e di chi lo circonda che sperano così di archiviarla senza conseguenze.

Per fortuna c’è la solita stampa scomoda ed ora anche la satira a mantenere alta l’attenzione.

CLICCA qui per ascoltare l'imitazione del sindaco PECORARO