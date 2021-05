Pozzi avvelenati, ecco i primi danni alle imprese agricole del Primitivo

La prima impresa agricola compresa nell’area con i pozzi inquinati dai rifiuti presenta il conto per la perdita degli investimenti. E il consigliere Breccia attacca: «Paghi chi ha sbagliato».

Tutti i pozzi avvelenati per un raggio di un chilometro e mezzo a partire dalla discarica Manduriambiente, con 700 proprietari di terreni agricoli interessati che risiedono nei territori comunali di Manduria, in provincia di Taranto e Erchie e Oria nel brindisino. Migliaia di ettari di colture di uliveti e vigneti di pregiatissimo Primitivo senza una goccia d’acqua perché quella che scorre in falda, dalle analisi effettuiate dall’Arpa Puglia, è risultata inquinata dalla presenza di metalli che la rendono inutilizzabile per l’uso agricolo, animale e umano. Ce n’è abbastanza, insomma, per giustificare la preoccupazione degli imprenditori agricoli che si chiedono: e adesso chi pagherà?

Il primo a farlo lasciando traccia in una lettera indirizzata al Comune di Manduria, alla Provincia di Taranto e alla società che gestisce la discarica, è stata l’azienda agricola «Terre di Manduria Srl» con sede a Sava che si è rivolta allo studio legale Giuseppe Cavallo. La società agricola in questione è proprietaria di circa sette ettari dove ha da poco investito circa 80mila euro nell’impianto di barbatelle di Primitivo che hanno bisogno di essere irrigate. Ma non può farlo perché l’ordinanza emessa dal comune di Manduria vieta l’uso dei pozzi. «La mia cliente – scrive l’avvocato Cavallo -, ha effettuato notevoli investimenti volti alla realizzazione di un impianto di vigneto a spalliera esteso circa cinque ettari, eseguendo una serie di opere, non ultima la lavorazione meccanica del terreno con spietramento e polverizzazione delle pietre, molto costose». Sforzi resi vani dall’ordinanza firmata dal sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro che obbliga i proprietari dei pozzi ad analizzare a proprie spese sia l'acqua che il raccolto.

A preoccupare gli imprenditori è un’altra questione ancora più vitale: il valore dei terreni. «L’ordinanza, giunta senza alcun preavviso – fa nottare l’avvocato -, si abbatte ingiustamente sul proprietario del terreno determinando innumerevoli danni; non solo il terreno è destinato a subire un notevole deprezzamento e si sono interrotte trattative già in corso tese alla vendita – si legge nella lettera -, ma anche le incertezze sulla possibilità di raccolta del prodotto e sull’utilizzo dell’acqua dai pozzi artesiani rendono difficoltoso, se non impossibile, il recupero dell’investimento effettuato».

Senza giri di parole, infine, il legale incaricato dalla «Terre di Manduria Srl» gira i riflettori sulle responsabilità del danno. «A prescindere dal soggetto al quale risulterà addebitabile la responsabilità dell’inquinamento, in corso di identificazione – scrive - occorre comunque precisare che non è possibile far pagare “il conto” a soggetti incolpevoli che hanno creduto e credono nella potenzialità agricola della zona. Vogliate, pertanto, procedere – conclude - al concreto accertamento dei danni subiti e subendi dalla mia assistita ed al conseguente risarcimento».

L’argomento messo in luce dall’azienda agricola è più che serio perché tocca aspetti economici per chi investe ma anche problemi di immagine sul brand più famoso e remunerativo per l’economia del territorio: il Primitivo, appunto.

Un rischio calcolato male o ignorato del tutto da chi ha pensato di far nascere nella terra del Primitivo una megadiscarica dove conferiscono i rifiuti 17 comuni del bacino orientale della provincia di Taranto ed almeno altrettanti di altre province compresa una considerevole quantità della città metropolitana di Bari.

«Le conseguenze non possono ricadere sulle imprese agricole e nemmeno sulle famiglie che abitano nella zona interdetta perché inquinata, ma su chi ha provocato l’inquinamento». Ne è convinto il consigliere comunale Cosimo Breccia che sull’argomento ha anticipato una prossima interrogazione al sindaco.

Nazareno Dinoi