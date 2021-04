La buona musica contro le tristezze del Covid, parte da Sava il tour del maestro Arnò

Una Fiat Panda di colore bianco con un grosso altoparlante montato sulla cappotta, ha girato questa mattina per le vie di Sava diffondendo musica leggera, pop, classica, d’autore, indie. Obiettivo: trasmettere con le note un po’ di serenità nella popolazione attanagliata da restrizioni e dilemmi sociali ed economiche dovute alla pandemia.

Alla guida non era un venditore ambulante ma nientemeno che Ferdinando Arnò, musicista, compositore, arrangiatore e produttore di artisti come Malika Ayane, Tricarico, Raphael Gualazzi, Colapesce, l’Ennio Morricone delle musiche per pubblicità nazionali e internazionali.

I savesi hanno gradito ed anche il sindaco Dario Iaia che ha accolto l’idea del maestro. «Questa mattina il nostro paese è stato allietato dalle note diffuse per le strade cittadine dal noto maestro e compositore Ferdinando Arnó. In un periodo così complesso, anche questi gesti semplici, regalati peraltro da un grande artista e produttore, possono fare la differenza!», ha scritto il sindaco savese sulla sua pagina Facebook mostrando una sensibilità e intelligenza che altri suoi colleghi non hanno avuto. E’ noto, infatti, che la stessa proposta è stata presentata al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro che l’ha respinta.

L’idea di Arnò è stata accolta anche dai comuni di Maruggio ed Avetrana. Domani toccherà ad Avetrana, dopodomani a Maruggio. Il giro intitolato «Quixote, soundtrack for a (not so) quiet place» si ripeterà per quatto giorni al mese in ogni comune.