Buoni spesa quasi pronti, pubblicata la graduatoria ma restano escluse 428 famiglie

Terminata la protesta davanti al municipio delle famiglie che lamentano i ritardi nell’erogazione dei buoni spesa previsti dal piano contro la crisi economica dovuta alla pandemia, gli uffici comunali hanno pubblicato nella serata di ieri la graduatoria definitiva degli ammessi.

Dalla nuova elaborazione fatta, sono risultate ammesse 944 domande ma solo 516 riceveranno i ristori che vanno dai 200 alle 500 euro, mentre per le altre 428 non ci sono abbastanza fondi.

L’apposita commissione comunale ha inoltre controllato 124 richieste di verifica presentate da altrettanti partecipanti al bando che contestavano la propria posizione in graduatoria. Di queste solo due sono state accolte mentre le altre sono state escluse con la seguente motivazione: “Mancata Indicazione degli elementi oggettivi posti a fondamento del ricorso”.

Tra oggi e domani gli aventi diritto riceveranno l’accredito delle somme sulla propria tessera sanitaria con la quale di potranno recare negli esercizi commerciali convenzionati per spendere i buoni spesa. Per le 428 famiglie ammesse ai benefici ma non pagabili per mancanza di fondi, si dovrà attendere l’arrivo di nuove risorse economiche da parte dello Stato.