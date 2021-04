Covid, tamponi rapidi in farmacia anche a Manduria

E’ attivo anche a Manduria il servizio di ricerca e tracciamento del Covid19 con tamponi rapidi in farmacia. Le farmacie Bellocchi, Cantoro e Marsella (Uggiano Montefusco) sono state accreditate dalla Regione Puglia per effettuare i test rapidi antigenici per la ricerca del Covid19 sulla popolazione. Il sistema permette a chiunque abbia avuto contatto con un soggetto Covid positivo, o abbia il dubbio di aver contratto il virus, di effettuare un test antigenico rapido con esito in soli 15 minuti.

A seguito dell’esame le farmacie sono abilitate, al pari dei laboratori di analisi, a rilasciare il certificato di negatività (per eventuali usi professionali) e trasmettere i dati al Sistema Regione Puglia, rimandando, qualora il risultato fosse positivo, al medico di medicina generale per tutte le indicazioni del caso.

Questo sistema rapido, economico ed immediato, permetterà di tracciare i soggetti Covid positivi, così come gli asintomatici positivi, riducendo la diffusione del virus Covid19 tra gli abitanti della nostra città.