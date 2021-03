Troppi contagi a Manduria, ed ecco le strade del coprifuoco

Sempre in crescita il numero dei manduriani contagiati dal coronavirus. Alla data del 24 marzo, i positivi accertati sono 195, venti in più rispetto alla precedente rilevazione di due giorni prima. Elevato anche il numero dei manduriani in isolamento in attesa di tampone che sale a 210. Tra positivi certi e in attesa di test, i manduriani che sono venuti certamente in contato con il virus sono 415. (Aggiornamento fornito dal Comune di Manduria su dati della Prefettura).



E finalmente il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, si è deciso, aiutato anche dall’ordinanza regionale che rafforza le misure anti contagio in tutta la regione ad adottare a sua volta provvedimenti più restrittivi nel rispetto delle misure statali e regionali vigenti, al fine di contenere il numero dei contagi nella nostra città. L’ordinanza del sindaco dispone quindi il divieto assoluto di stazionamento nelle seguenti Piazze e Vie: Piazza Garibaldi; Piazza Vittorio Emanuele II; Centro Storico (Piazza Ciracì, Via Mercanti, Piazza Commestibili, Vico Commestibili, Largo Campanile, Via Marchese Imperiali, Via Nettuno, Via Ferdinando Donno, Via Coccioli, Via Marco Gatti, Via Senatore Lacaita, Via del Fossato, Via Castorio Sorano, Via Omodei, Vico Omodei); Via XX Settembre; Viale Mancini; Via Pacelli; Piazza Giovanni XXIII; Piazza Archita; Piazza V. Veneto; Piazza Sant'Angelo; Piazza delle Perdonanze comprese le vie limitrofe; Via Fiume; Via Borraco; Lungomare e Piazza centrale di Torre Colimena.

E’ vietato assoluto, inoltre, lo stazionamento, durante tutta la giornata, sulle spiagge pubbliche e private e lungo tutto il litorale. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere il proprio domicilio, il luogo di lavoro, gli esercizi commerciali e i luoghi di culto.