Vaccini "Moderna" per gli over 80 allettati, prime dosi ai medici di famiglia di Manduria

Anche i medici di famiglia di Manduria scendono in campo per la somministrazione domiciliare del vaccino anti-Covid per gli over80 non deambulanti o con gravi patologie. Le vaccinazioni domiciliari, già iniziate lunedì scorso a Taranto, possono partire gradualmente anche nei comuni della provincia.

Ieri il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha consegnato a 66 medici di quasi tutti i comuni della provincia ionica i flaconi di vaccino Moderna grazie alle quali sarà possibile vaccinare 726 anziani che si sono prenotati nei giorni scorsi tramite il call center Cup.

Nei prossimi giorni si procederà alla consegna di ulteriori flaconi fino al completamento delle vaccinazioni degli ultraottantenni in lista per la somministrazione domiciliare. Si consigliano i parenti degli anziani in attesa, di contattare il proprio medico di famiglia per avere informazioni circa la data della somministrazione.