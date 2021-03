"Wedding Awards 2021" a Barbara Screti per il make up

Dopo la fiorista Marina Capolli, un’altra artista manduriana, Barbara Screti, si è aggiudicato il “Wedding Awards 2021” settore make up. Screti ha ottenuto 56 recensioni positive tutte con il massimo gradimento espresso dalle sue clienti.

Barbara Screti è una make up artist professionista che coniuga l'amore per l'arte a quello per il make up. Ha infatti, frequentato la scuola d'arte successivamente, una scuola di estetica, per poi specializzarsi in make-up, attraverso corsi, master e percorsi accademici tra cui la prestigiosissima VIVImakeupacademy a Roma.

Ha inoltre partecipato in qualità di make-up artist a eventi moda molto prestigiosi a Roma e su set cinematografici, spot televisivi e Sanremo. Ad oggi docente di Make up e trucco artistico ed effetti speciali per programma sviluppo Puglia, e corsi privati. È sempre aggiornata sulle nuove tendenze e sui nuovi prodotti per garantire in modo impeccabile il suo servizio.