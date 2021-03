A Marina Capolli il "Wedding Award 2021"

Un altro riconoscimento prestigioso per la fiorista, Marina Capolli. La "disegnatrice dei fiori" manduriana ha ottenuto il "Wedding Award 2021" nella categoria "Fiori e decorazioni" che la riconosce come una dei fornitori più raccomandati dalle coppie di Matrimonio.com.

Matrimonio.com celebra così la sua 8ª edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, ai quali partecipano le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. In questa ultima edizione, in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori professionisti del 2019, ultima stagione di matrimoni celebrati con normalità, che a quelli del 2020, anno nel quale hanno dovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il metodo di assegnazione, essendo l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi.

Marina Capolli Design de Flores, professionista di riferimento del settore nuziale di Manduria, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Fiori e decorazioni. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Marina Capolli Design de Flores ha ottenuto un totale di 67 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 5.0 su 5.0.

I Wedding Awards 2021 sono stati assegnati a circa il 5% delle aziende che hanno ottenuto il maggior numero di opinioni e le migliori recensioni in ogni categoria tra più di 62.000 aziende, prendendo in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Pertanto, il ruolo più importante è giocato dalle coppie che, con le loro recensioni scritte dopo aver usufruito dei servizi dei professionisti per le loro nozze, decretano chi saranno i vincitori. Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento per il settore e un certificato di garanzia per le coppie che, anno dopo anno, organizzano i loro matrimoni. In via del tutto eccezionale e come supporto al settore, quest'anno sono state nuovamente prese in considerazione le recensioni del 2019, poiché è stata l'ultima stagione celebrata con normalità, oltre a quelle nuove del 2020, che raccolgono sia le "nozze Covid" che le opinioni per la buona gestione durante la crisi. Queste opinioni sono, in generale, molto apprezzate dalle coppie in quanto le aiutano a conoscere meglio i professionisti di fronte in qualsiasi tipo di situazione.

Quest'anno, i premi sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale. Una cifra importante che è in continuo aumento e che permette ai professionisti premiati di sentirsi estremamente orgogliosi e di mantenere intatta la motivazione per conservare il loro premio edizione dopo edizione, specialmente quest'anno, che più che mai hanno bisogno di mostrare l'alta qualità del loro lavoro. La novità è che, eccezionalmente, durante la pandemia in cui non è possibile celebrare le nozze con normalità, le coppie possono dare la loro opinione sulla gestione dei loro fornitori in termini di flessibilità, attenzione, riprogrammazione e rinvio della celebrazione.