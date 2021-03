Emergenza Covid nel versante orientale ionico, gli esperti in diretta Facebook

Pandemia Covid, nuova impennata in Puglia: 2.028 nuovi casi nelle 24 ore, 321 nel tarantino

Oggi giovedì 18 marzo 2021 in Puglia sono stati registrati 11211 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2. 082 casi positivi: 1048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 253 in provincia di Foggia,