San Valentino, l'amore cantato senza le parole - IL VIDEO

La dimostrazione dell’amore non prescrive modi, né parole o suoni. Così, per San Valentino, il manduriano Alex Aierno, sordomuto, ha dedicato alla sua compagna Vincenza, sordomuta anche lei, una canzone. Non si capiscono le parole e si è stonati? Chissenefrega! E' l'amore che canta.

Ed ecco in un video postato su Facebook l’appassionata canzone “A te” di Jovanotti cantato a squarciagola con parole e intonazioni incomprensibili per tutti tranne che per Alex e Vincenza. Parole incomprensibili, parole dell’amore.

Alla fine dell’esibizione Alex guarda la telecamera ed augura a modo suo “buon San Valentino” a tutti gli innamorati.

Pubblichiamo il tenerissimo video di Alex che aspetta di rivederlo con la sua Vincenza. QUI SOTTO IL VIDEO