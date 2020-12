Alessandro, primo infermiere vaccinato del Giannuzzi

È partita ufficialmente oggi all’ospedale di Manduria la vaccinazione contro il coronavirus. L’avvio simbolico della profilassi ha riguardato per ora 18 operatosi sanitari, tanti quanti sono state le dosi destinate al Marianna Giannuzzi.

Il primo ad essere vaccinato è stato Alessandro Alemanno, infermiere del servizio di sorveglianza sanitaria che a sua volta ha vaccinato gli altri 17 sanitari di ogni ruolo e reparto di provenienza.

A vaccinare il primo infermiere è stata la dottoressa Loso della medicina Covid di Manduria che a sua volta era stata sottoposta a vaccino nel corso del V-day di domenica 27 dicembre a Taranto.

Nei prossimi giorni in tutta la provincia prenderà il via la campagna di vaccinazioni a tappeto partendo dai sanitari e ospiti delle residenze per anziani e via via tutta la popolazione.