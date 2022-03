Non si ferma la solidarietà dei cittadini di Manduria e delle associazioni locali al popolo ucraino, in guerra contro la Russia. Tantissimi ormai i protagonisti della città messapica che muovono il motore dell’attivismo tra spedizione di beni e ospitalità per questo popolo tragicamente colpito. Le telecamere della Voce di Manduria hanno incontrato alcuni di loro, nell’intervista video le testimonianze dirette.

Intanto, sempre a supporto del popolo ucraino, il consigliere Domenico Sammarco con tutto il centro sinistra propone all’amministrazione comunale e al Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, specifiche iniziative di aiuto. Un punto di raccolta di viveri a partire da una diretta collaborazione con l'Associazione Italo - Ucraina che ha sede in Puglia, l’attivazione di un canale diretto di accoglienza dei profughi ucraini con la Prefettura e altri operatori economici del terzo settore e, ancora, la cooperazione con l’Azienda Sanitaria locale per un piano di assistenza ai rifugiati comprensivo di controlli e vaccinazioni anti-Covid.

La risposta del Sindaco, una manifestazione pacifica e statica per domenica 6 marzo in Piazza Garibaldi alle ore 18. e 30 che vedrà l’accensione delle luci giallo - azzurre, simbolo della bandiera ucraina sul fronte del vecchio palazzo di città.

Marzia Baldari