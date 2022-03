La distesa di cemento nella riserva naturale alla Salina dei Monaci continua a far discutere. Il Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, tranquillizza i cittadini: la colata è necessaria alla sicurezza della struttura. L'assessora dei Verdi, Anna Mariggiò, non è però convinta dell'opera in corso che prevede la realizzazione di una torretta per i controlli dell'area circostante e per le attività di birdwatching. Per l'ambientalista è prioritaria la tutela dell'ambiente all'attività turistica. Intanto, il rappresentante manduriano del WWF Italia, Francesco Di Lauro, presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per la verifica delle autorizzazioni richieste.