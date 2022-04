Le auto in pronta consegna, che bella invenzione

Quella di Trivellato, concessionaria veneta Mercedes-Benz, smart e AMG è una proposta costruita per soddisfare qualsiasi esigenza. Da oltre un secolo, infatti, l’azienda fornisce automobili nuove, usate, aziendali o a KM 0. E l’acquisto di un nuovo veicolo diventa un’esperienza semplice, corredata da vantaggi unici. Optando per un modello elettrico, ad esempio

Digitando dal proprio smartphone www.trivellato.it si incontra il sito ufficiale del Gruppo, in cui è presentato l’intero stock di vetture, aggiornato in tempo reale. Oltre 200 auto in pronta consegna sono descritte nei minimi particolari grazie a immagini, schede dettagliate e tour virtuali, in cui è possibile scoprire tutte le specifiche del modello desiderato, ad esempio prezzo Mercedes Classe A o prezzo Mercedes GLA.

Un team di oltre 400 professionisti, animato da una sincera passione per il mondo delle quattro ruote è sempre disponibile per fornire consigli e consulenze, nonché per affiancare anche nella fase post-vendita. Non a caso Trivellato si è guadagnato il titolo di miglior Concessionario in Italia nella classifica “Mercedes-Benz CSI Sales 2021”, che rileva la soddisfazione degli acquirenti.

Diverse sono le iniziative curate dall’azienda. Con “Trivellato ti dà la carica”, ad esempio, chi sceglie un modello elettrico Mercedes-Benz o smart riceve una card prepagata che permette di ricaricare la vettura per un anno intero. Il progetto è realizzato in collaborazione con Neogy, ed è concepito per promuovere la mobilità elettrica attraverso tecnologie innovative e soluzioni personalizzate.

Quanto alle alternative disponibili nello stock della concessionaria si trovano i modelli più apprezzati della Casa della Stella, ad esempio Mercedes Classe A, o i SUV GLA, GLB o prezzo Mercedes GLC. Una delle novità più attese, il cui debutto è previsto per la metà del mese di maggio è Mercedes SL AMG, roadster accattivante ed esclusiva, caratterizzata da linee moderne e sportive e da prestazioni eccezionali.

Direttamente dal sito ufficiale è possibile salvare le proposte più interessanti nell’apposita sezione “Preferiti”. Invece, l’opzione “Avvisami se cambia il prezzo” invia notifiche riguardo a sconti e ulteriori offerte vantaggiose.

Versando una cifra di appena 250 euro, poi, l’acquirente ha l’opportunità di prenotare il suo nuovo veicolo online, tenendolo bloccato per tre giorni. Per il ritiro può recarsi in showroom o approfittare del servizio di consegna nella propria città di residenza. (In caso di ripensamento, naturalmente, la somma sarà restituita).

Il 2022 rappresenta un anno davvero importante per Trivellato, poiché coincide con il suo primo centenario. È un percorso inaugurato nel lontano 1922, ma in tutto questo tempo l’azienda non si è mai fermata, aggiornandosi ed innovandosi costantemente. Leitmotiv del progetto è l’automobile, simbolo di viaggio e libertà, ma anche essenza stessa del Gruppo.

La sostenibilità è un concetto chiave per la concessionaria, che si traduce in una serie di vantaggi concreti a favore del territorio. E non solo con la mobilità green, ma anche con diverse iniziative, ad esempio il progetto “Trivellato per il territorio”. L’acquisto di un’auto corrisponde ad un albero piantato nelle zone dell’Altopiano di Asiago colpite dal ciclone Vaia. Oltre 5.000 gli alberi riforestati in appena un anno.

E Luca Trivellato, attuale Amministratore Delegato del Gruppo ha anche affermato che il 2022 è l’occasione per sottolineare l’opera di promozione della città di Vicenza, con l’ormai classico appuntamento con il Vicenza Jazz Festival, uno degli eventi più importanti del calendario vicentino ed internazionale. E non a caso, la concessionaria è anche tra gli ideatori e sostenitori dell’iniziativa, nata oltre 26 anni fa.