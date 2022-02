Aziende e liberi professionisti: la competitività passa anche per i social media

Una delle grandi opportunità degli ultimi anni è rappresentata dal social media marketing, ovvero da tutto quell'insieme di attività che un'azienda, o un libero professionista, può svolgere sui suoi canali social per raggiungere gli obbiettivi di business prefissati. Questi ultimi possono essere di vario tipo: non solamente la vendita, infatti, ma anche la ricerca di nuovi contatti o di potenziali acquirenti, la promozione della propria attività, il rafforzamento del brand. Ognuna di queste esigenze si può tradurre in una specifica azione da intraprendere grazie all'aiuto dei social media.

Passati i tempi in cui le piattaforme su cui pubblicare erano poche, oggigiorno le possibilità si sono moltiplicate e, con esse, anche l'impegno nel seguirle con professionalità e competenza. Per far fronte a questa realtà così dinamica e complessa, e per agevolare il flusso di lavoro dei professionisti del digital marketing, sono nati dei nuovi strumenti in grado di contribuire in modo significativo alla semplificazione delle attività. Ne costituisce un esempio Postpickr, un vero e proprio "social media assistant" che consente di velocizzare i vari compiti, risparmiando, di conseguenza, sia tempo che risorse preziose. Infatti, risolvere la gestione dei social media con questo tool è la soluzione ideale per le aziende che cercano un modo semplice, pratico ed efficace per organizzare e monitorare la propria presenza sui canali social.

I vantaggi di utilizzare un tool per i Social media

Utilizzare un tool che aiuti nella gestione delle varie piattaforme social apporta numerosi vantaggi. Il primo fra questi, come detto, è sicuramente il risparmio di tempo: uno strumento di questo tipo permette, infatti, di progettare, creare e pubblicare un contenuto su varie piattaforme in pochi minuti. E' possibile creare contenuti visuali e testuali, inserire emoji e gif, editare brevi video o produrre infografiche che poi verranno postate sui vari profili social aziendali. Inoltre, i principali tool per il social media marketing consentono di poter gestire i progetti all'interno di un gruppo di lavoro condiviso, in modo che più professionalità possano intervenire collaborando fra loro in tempo reale.

Da un'unica piattaforma, semplice da usare e intuitiva, si potranno gestire sia tutti quegli aspetti legati alla creatività vera e propria (come la produzione dei contenuti), sia quelli legati alla pianificazione strategica. Programmare i post, piuttosto che verificarne la resa attraverso i dati forniti dagli analytics, consente di stabilire quali sono i contenuti che meglio rispondono alle proprie esigenze di business e di tralasciare, quindi, quelli che non incontrano il favore del proprio target di riferimento.

I social media per il business

I social media rappresentano un'ottima opportunità per la crescita di qualunque tipo di business, dalla grande azienda alla microimpresa, fino alle organizzazioni no profit. I settori che, grazie a un'attenta pianificazione dei contenuti e alla loro diffusione, potranno godere dei vantaggi di una solida presenza online, infatti, sono numerosi. Un profilo social permette al brand di farsi conoscere da un bacino di utenti molto ampio, riuscendo a targettizzare i visitatori per poi suddividerli in base ai loro interessi o alle loro preferenze d'acquisto. Ciò è molto utile per arrivare a proporre determinati servizi, o prodotti, solo a utenti realmente interessati. Inoltre, una presenza social curata che fornisca una buona produzione contenutistica, aiuta a rafforzare l'identità aziendale e ad aumentarne l'authority in un determinato ambito business.

Un ultimo, importante, vantaggio, di sfruttare i social media, è dato dalla possibilità di misurare i risultati ottenuti e di analizzarli nel dettaglio. Qualunque strategia di marketing, per risultare efficace, ha bisogno di essere valutata nel tempo in rapporto agli obbiettivi prefissati in fase di progettazione: grazie ai dati analitici, stabilire l'andamento della propria presenza sui social sarà ancora più semplice.