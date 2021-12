Ami sciare? Allora scegli la Lombardia

Vorresti trascorrere le vacanze sulla neve per sciare e praticare gli sport preferiti? Allora scegli la Lombardia, regione perfetta per chi ama la montagna e punto di riferimento per chi desidera sciare. Sono tanti i paesini dove poter vivere esperienze uniche e trascorrere soggiorni indimenticabili, o semplicemente un fine settimana sulla neve. Dove andare per sciare e vivere esperienze entusiasmanti? Scopri le migliori località sciistiche in Lombardia dove recarti per trascorrere una vacanza da sogno.

Ponte di Legno-Tonale

Si tratta della più famosa località sciistica della Lombardia, che si estende fino al confine con il Trentino-Alto Adige. Situata all’interno del Parco Regionale dell’Adamello, in questa località che offre quattro aree ski si scia anche in primavera. Passo Tonale dispone di discese di ogni genere, dalle piste ripide per i più esperti alle pendenze dolci adatte ai bambini. Per rilassarsi si può scegliere fra percorsi dedicati allo sci di fondo, allo sleddog e magnifiche escursioni in motoslitta.

Passo dello Stelvio

Meta preferita dagli appassionati dello sci che vogliono sciare anche in estate, grazie alle magnifiche piste del Ghiacciaio del Livrio, il Passo dello Stelvio è immerso in un comprensorio sciistico che si estende lungo il confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige. La zona dispone di tre piste per lo sci di fondo e di due percorsi dedicati a coloro che praticano sci alpinismo. Per ammirare gli spettacolari paesaggi delle Alpi imperdibili sono la Discesa dalla Punta degli Spiriti allo Stelvio e il Fuoripista del Madaccio allo Stelvio.

Chiesa in Valmalenco

Ubicata fra il Pizzo Bernina e il Monte Disgrazia, Chiesa in Valmalenco è una località sciistica della Lombardia dove le piste da sci sono delle grandi vie neve costeggiate da alberi sempreverdi. Le discese sono adatte anche a chi ama divertirsi sullo snowboard perché sono di livello intermedio, mentre chi ama lo sci nordico o le ciaspolate può scegliere gli scenari incatevoli del Lago Palù. Attrezzato per l’innevamento artificiale, il territorio offre una funivia con una cabina che trasporta per volta ben 160 persone e vicinanze

Madesimo

Immerso nello splendido scenario della Valle Spluga, Madesimo è una località sciistica ideale per chi ama sciare tra panorami incantati. La Skiarea Valchiavenna, situata lungo il confine con la Svizzera, offre moderni impianti e una funicolare sotterranea che permette di raggiungere rapidamente le mete. In questo luogo della Lombardia è possibile vivere un’esperienza unica anche di notte, come sciare e fare escursioni con le ciaspole. Nella zona famose sono la Pista Val di Lei e la Pista Canalone.

Piani di Bobbio

Situato a poca distanza da Milano, Piani di Bobbio è una stazione sciistica che si trova in Valsassina, ideale per tanti appassionati e per le famiglie che vogliono divertirsi sulla neve. Chiunque trova la soluzione più adatta alle proprie esigenze, infatti sono presenti dalle piste ripide per i più intrepidi ai tapis roulant per bambini. Sulle discese ci si può divertire anche con lo snowboard e sono attrezzate con sciovie e cabinovie. Per gli esperti ideale è la Pista Cedrino, con un tratto panoramico straordinario iniziale, e perfetta per chi desidera un percorso adrenalinico.