eToro: analizziamo il boom di utenti della piattaforma leader di social trading

Il social trading è la nuova frontiera del trading online: una vera e propria community dove confrontarsi con appassionati del settore o ricopiare le mosse dei migliori investitori di sempre. In un momento in cui ci si affida sempre di più ai broker virtuali e a piattaforme sul web, occorre però prestare la massima attenzione a scegliere quelle certificate secondo le normative MiFID (Market in Financial Instruments Directive): le autorizzazioni provengono sempre da organi ufficiali, quali l'italiana CONSOB o la cipriota Cysec, solo per citare le più note. Tra i broker più attendibili e storici figura di certo E-Toro, che è stato il primo a introdurre il concetto di copy trading (fonte: come funziona eToro spiegato da Mercati24).

Copy trading e social trading su E-Toro

I popular investors proposti dalla piattaforma E-Toro sono trader che hanno già ottenuto buoni risultati in passato. Ovviamente, ciò non significa che ricalcarne le mosse corrisponda a una certezza di ottenere i medesimi risultati, ma di sicuro è un modo per concedersi qualche possibilità in più, soprattutto se si è trader neofiti. Ma esistono anche investitori più navigati che, nell'impossibilità di studiare i mercati, si affidano a tale modalità. Altro vantaggio è dato dall'opportunità unica di imparare dai migliori, quindi si può dire che il copy trading è un momento didattico e attivo al contempo che può affiancare un corso online o il materiale messo a disposizione del broker stesso.

L'interfaccia di E-Toro è molto semplice e intuitiva e si può scegliere tra più soggetti di cui sono indicati i guadagni fino a quel momento, magari variando gli investimenti con una diversificazione atta a darsi possibilità maggiori: sarà importante stabilire anche uno stop loss, ovvero un limite oltre il quale bloccare gli investimenti se si è in perdita.

E-Toro si avvale di una sezione "Portafoglio" nella quale si può osservare, quando lo si desidera, l'andamento dei propri investimenti, anche quelli automatici. Il suggerimento degli esperti, in tal senso, è prevedere un capitale adeguato da suddividere, come già accennato, tra diversi popular investors, cosi che se un tentativo non dovesse andare a buon fine ce ne siano altri.

Tutte le altre caratteristiche di E-Toro

E-Toro è quindi uno dei migliori broker in circolazione per le sue caratteristiche di ufficialità secondo le leggi vigenti e per la possibilità di fare copy trading. Ma si tratta anche di una piattaforma che ha zero commissioni e spread tra i più bassi in assoluto. Gli investimenti successivi possono avvenire senza per forza impegnare cifre esorbitanti o al di sopra delle proprie possibilità. Non solo, ma i prelievi degli eventuali profitti risultano, anche a detta degli utenti, agevoli e possibili in ogni momento l'utente desideri.

Altra peculiarità è rappresentata dal conto virtuale di cui poter fruire prima ancora di iniziare a investire: un CONTO DEMO simula alla perfezione le più svariate operazioni in Borsa ma non si utilizza denaro reale. Vi è addirittura una forma di copy trading virtuale e, in ogni caso, non vi sono limiti di tempo: ciò ne fa uno strumento prezioso sia per il neofita che voglia "allenarsi" prima di mettersi in gioco, sia per il trader più navigato che desideri esplorare nuove strategie.

Infine, gli utenti di E-Toro possono anche contare su una grande quantità di criptovalute diverse. L'asset del momento si può semplicemente acquistare con pochi clic e conservare nel proprio wallet, oppure si possono sfruttare i token (o derivati) per operare ad esempio con i CFD, i contratti per differenza che possono portare vantaggi sia che il bene di base sia in risalita sul mercato che in discesa.