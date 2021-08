Il messaggio del ballerino manduriano ai giovani: non smettete mai di sognare

Sta spopolando sui social il video musicale del ballerino professionista manduriano Alessio Ascanio, in arte B-boy Ogan, che si esibisce in una sessione di break-dance all’interno della villa comunale di Manduria. Allegato ad esso, un messaggio motivazionale che l’artista ha voluto dedicare ai più. Nella didascalia l’artista racconta la sua storia e le sue esperienze per diffondere l’hip hop, sensibilizzando uno stile di vita basato sul rispetto e sull’umiltà. «Sono passati 17 anni da quando ho iniziato ad rapportarmi a questa disciplina – spiega Ogan -, ero un ragazzino e allora i tempi erano diversi da oggi», un periodo in cui la tecnologia non era così facilmente accessibile come adesso.

«Ciò che vorrei dirvi ragazzi miei – dice il ballerino manduriano – è di non smettete mai di sognare e di non smettete mai di fare qualcosa, sia a livello agonistico che non», soprattutto adesso che il mondo social è entrato così profondamente in sintonia con le nostre vite. «La mente ha sempre bisogno di essere occupata da qualcosa, senza troppi social – continua -, lasciate perdere i like e quant’altro, cercate di rimanere creativi». Il messaggio e l’insegnamento che vuole infondere il breaker è quello di coltivare i propri interessi, perché «senza una passione – si confida con i suoi followers – io personalmente mi sarei perso in strade ben diverse».

B-boy Ogan, al secolo Alessio Ascanio, è un ballerino di break dance e hip-hop di Manduria, che ha fatto di questa disciplina la propria passione e il proprio lavoro, frequentando numerosi stage ed eventi nazionale ed internazionali. Fa parte di un collettivo di artisti di nome Fusion Crew, nato nel 2004, conosciuto in tutta Italia, tra cui uno dei più forti e riconosciuto ancora oggi. Il video musicale, girato nella splendida cornice della villa comunale di Manduria è stato girato dal ballerino Francesco Mottisi (in arte Motteasy).

Di seguito, il contenuto del post e il video pubblicato:

Sono passati 17 anni da quando ho incominciato questa disciplina. Ero un ragazzino e allora i tempi erano diversi da oggi, ovvio non c’era tutta questa tecnologia, ma questo importa ben poco credo, perché me compreso uso internet. Ciò che vorrei dirvi ragazzi miei, non smettete mai di sognare, non smettete mai di fare qualcosa, sia a livello agonistico che non. La mente ha sempre bisogno di essere occupata da qualcosa, senza troppi social, da perdere tempo prezioso, lasciate perdere i like e quant’altro, cercate di rimanere creativi! 🙌 Ciò che conta sono i fatti e la costanza di fare le cose, affacciatevi allo sport, qualsiasi esso sia, ma fatelo. Altrimenti un giorno vi sveglierete a fare i conti con la realtà che è ben diversa da quello che potete vedere. Ogni tanto alzate la testa, il tempo è prezioso non sprecatelo! ❤️ Non voglio fare il moralista, ma senza una passione io personalmente mi sarei perso in strade ben diverse! Spero che questo messaggio possa essere di stimolo e motivazione per i giovani. WE ARE THE FUTURE 🔮 ✨ PEACE, UNITY, LOVE & HAVING FUN ✌🏻💫

Antonio Dinoi