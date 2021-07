Istituto bancario sconfitto: il tribunale riconosce il diritto alla difesa dei garanti di un conto

Una coppia di imprenditori han vinto una causa contro la Banca Intesa San Paolo, ex Banco di Napoli che chiedeva il pagamento di 200mila euro a copertura di un debito accumulato da una società a responsabilità limitata, sua cliente, di cui i ricorrenti erano garanti.

L’avvocato manduriano Daniele Capogrosso che ha assistito la coppia, con la consulenza tecnica dello specialista in sistemi creditizi e bancari, Giovanni Fusco, è riuscito a sconfiggendo il colosso bancario facendo riconoscere l’impossibilità per i garanti di eccepire vizi di ogni genere nei rapporti tra tra la banca e il debitore principale e quindi il diritto ad opporsi. L’istituto applicava la sua richiesta sul fatto che, qualora il debitore principale non paghi il proprio debito come convenuto in contratto, la banca ha il diritto di rifarsi direttamente sul garante, senza che quest’ultimo possa obiettare nulla nemmeno sulla correttezza ed eventuali principi violati dalla banca.

Lo studio della complessa materia ha permesso alla difesa di rilevare delle incongruenze nella scopertura concessa al debitore attraverso il meccanismo dell’anticipo fattura che avevano fatto andare oltre ogni limite il debito. In sostanza l’istituto di credito facendosi scudo della fideiussione stipulata con i due garanti non si sarebbe curato di erogare in maniera oculata il credito alla società garantita. Lo stesso istituto di credito, nel ricorso per decreto ingiuntivo, affermava espressamente che il conto anticipi fatture era passato a sofferenza. «Stranamente però - ha fatto notare l’avvocato Capogrosso -, non compare la data in cui detto rapporto sarebbe entrato nella fase patologica. Eppure la banca aveva perfino deliberato in senso favorevole all’apertura di ulteriori linee di credito in favore della società garantita».

Pertanto, la banca non era stata in grado di provare il proprio credito, né la sua fondatezza né il suo ammontare. Non avendo il credito i requisiti della certezza e della liquidità, il Tribunale di Napoli con sentenza del 15 luglio (giudice Arminio Salvatore Rabuano) ha annullato il decreto ingiuntivo della banca accogliendo le tesi sostenute dalla difesa e affrancando i garanti dal farsi carico del debito della società garantita ammontante a circa 200mila euro.