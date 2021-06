Ecco la testimonianza di Mauro Gigante, il polizizotto protagonista di un intervento che questa anotte ha salvato la vita ad un operaio colpito da una scarica elettrica mentre lavorava a Taranto.

(Comunicato stampa della Questura di Taranto) - Alle prime ore di questa notte, un equipaggio delle Volanti si è portato con estrema urgenza in via Garibaldi dove era stato segnalato un operaio ferito da un'esplosione.

Sul posto i poliziotti, dopo aver allontanato la folla che si era avvicinata alla zona del cantiere, hanno prestato soccorso all’uomo, riverso esamine sulla strada, con evidenti ustioni su gran parte del corpo.

Il lungo e continuo massaggio cardiaco praticato da uno degli agenti ha permesso di tenere in vita la vittima dell’incidente fino all’arrivo, anch’esso tempestivo, dei sanitari del 118, nel frattempo allertati dalla Sala Operativa 113.

Il malcapitato, un 31enne dipendente di una ditta con sede nel Lazio, impegnata nel ripristino di cavi elettrici ad alta tensione, è stato ricoverato con urgenza in prognosi riservata presso il reparto rianimazione del SS. Annunziata. Sul posto anche il personale della Polizia scientifica per i primi rilievi del caso. In corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente.