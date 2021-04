Un e-commerce giovane giovane nato dal lockdown

Una piccola azienda di e-commerce direttamente da Manduria. È questo il progetto portato avanti dal giovanissimo Pasquale Doria, studente manduriano di Biologia all’Università di Lecce ma appassionato di tecnologia ed economia fin da piccolo che ha deciso di trasformare la sua passione in vero e proprio business.

Poco più che ventenne, il coraggioso manduriano ha investito nel suo sogno, maturato durante il lockdown di marzo dello scorso anno: «mi sentivo ingabbiato – spiega il giovane imprenditore – così ho deciso di rimboccarmi le maniche e creare ciò che ho sempre desiderato nella vita, un lavoro che dipendesse solo ed esclusivamente da me». Così, lavorando d’estate per poter sostenere le prime spese di gestione, ha messo in piedi la sua piccola azienda, specializzata nella compravendita di articoli di elettronica usati.

In dieci mesi è così riuscito a raggiungere il tanto agognato traguardo. «Ho conquistato la fiducia di tanta gente – racconta con orgoglio – a dimostrazione del fatto che con tanti sacrifici e partendo da zero, è possibile raggiungere i propri sogni, basta solo la volontà».

Il giovane imprenditore giura che questa sua esperienza lo ha fatto maturare, fatto cambiare completamente il suo modo di vedere la vita e il suo carattere: «prima di affrontare quest’avventura – ci confida – ero un ragazzo molto insicuro, quest’esperienza mi ha profondamente fortificato».

L’azienda di e-commerce “Brand Market”, attiva su Instagram, conta già più di 16mila followers, traguardo che non accontenta il nostro amico che è pronto a crescere sempre più, circondato dagli affetti più cari che gli son stati vicini fin da subito, in primis suo nonno e il suo “socio”: «dedico questa mia prima vittoria ai miei famigliari e amici – spiega Pasquale –, ma soprattutto alla persona cui sono fiero di portare il suo nome (il nonno, ndr) e al mio amico Giuseppe Notarnicola con cui spero di continuare a vivere momenti come questi».

Un’idea nata grazie alla costante voglia di fare sempre meglio, in un periodo che condiziona la vita di tutti, soprattutto dei più giovani. «Qualunque sia la vostra idea più pazza avviatela – consiglia ai suoi coetanei –, ragionate con la propria testa e non abbiate paura di fallire, non fatevi mangiare sempre di più da questo virus ma combattetelo con le armi con le quali lo stiamo vincendo, l’innovazione e il progresso».

Antonio Dinoi