Ferdinando Arnò porta la banda "Franco Erario di Manduria" nel nuovo spot della Barilla

Se qualche mese fa ai manduriani avessero detto che la loro banda musicale avrebbe suonato per la colonna sonora di uno spot internazionale come quello per la pasta Barilla, avrebbero risposto con una sonora risata. Invece è proprio così. Elementi della banda musicale «Franco Erario» di Manduria (ottoni e percussioni), sono stati scelti per la base musicale di cui il maestro Arnò è stato supervisore e arrangiatore (quiet, please! di Milano). Il brano è Beautiful That Way di Nicola Piovani (colonna sonora de La Vita è bella, di Roberto Benigni).

Ed ecco il regalo dell’artista manduriano alla sua città d’origine: il nome della banda musicale Franco Erario di Manduria tra artisti come la cantante israeliana Noa e il chitarrista Gil Dor. La nuova campagna pubblicitaria “Barilla. Un gesto d’amore”, che segna il riposizionamento globale del marchio, è stata lanciata da alcuni giorni in 40 paesi, Italia compresa.

Chi è Ferdinando Arnò

Negli anni Novanta il maestro Ferdinando Arnò inizia a comporre per la pubblicità, attività che si consolida nel 2000 con la nascita di quiet, please!. Da allora ad oggi sono migliaia le campagne pubblicitarie su cui Ferdinando Arnò ha lavorato realizzando nuovi arrangiamenti o brani tailor made: dal rap ironico Ga el Suv (Skoda Yeti) al tormentone Gran Soleil per Ferrero, al remake di Here Comes the Sun di George Harrison per Allianz. Moltissimi i riconoscimenti per le musiche originali e per i brani di catalogo selezionati per spot pubblicitari, a cominciare dai dieci Key Award (gruppo Editoriale Media Key) conquistati tra il 2004 e il 2018. Tra questi, nel 2015, l'Excellence Key Award come miglior casa di produzione conquistato dalla sua label quiet, please! Nel 2004 la musica dello spot Telecom “Gandhi” (vincitore del Leone di Bronzo a Cannes) viene nominata Best Ever Forever Song dalla giuria dei Key Award (il brano utilizzato era Sacrifice di Lisa Gerrard e Pieter Bourke). Quattro anni prima, nel 2000, la musica di Arnò per BMW aveva conquistato il Mezzo Minuto d'Oro. Tra le innumerevoli campagne, firma quelle internazionali di Barilla (Roger Federer e Chef Davide Oldani), Tim (All Together Now), Fernet Branca, Crodino Twist, Giorgio Armani "Frames of Life", Averna, Aperol, Vodafone, Fastweb, Poste Italiane, alcuni spot per la promozione di Expo 2015, Nike, Esselunga, Nespresso, Peugeot, Alfa Romeo, Ariston, Parmigiano Reggiano, Gran Cereale, Coca-Cola, Tic Tac, Sky Natale "Toy" (con Robin Williams) Sky Mondiali, Sky Sport, Sky Restart e Sky Great TV. Nell'ambito di quest'attività di creazione di musiche per la pubblicità collabora con alcuni dei più grandi registi contemporanei chiamati a dirigere gli spot: da Gabriele Salvatores a Michel Gondry, da Tarsem Singh a Spike Lee, Matteo Garrone ed Emanuele Crialese.

Arnò si occupa anche della selezione musicale (The Magnificent Seven dei Clash) per il cortometraggio della Campari diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino e per la campagna Tim, nota in tutto il mondo per le movenze del dancer tedesco Sven Otten.