Via libera dal CdM al nuovo Decreto Natale: ecco le nuove regole

La bozza del nuovo decreto Covid , composto da 3 articoli e anticipato dall’Ansa, prevede che l’Italia sarà in zona rossa per un totale di 10 giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 (l’Epifania). Il 28-29-30 dicembre, così come il 4 gennaio, varranno invece le regole della zona arancione, in cui gli spostamenti interni al Comune sono concessi e possono aprire i negozi. Di fatto, invece, bar e ristoranti resteranno chiusi per tutte le festività.La deroga per i congiunti – Il governo però ha previsto anche una deroga agli spostamenti per consentire le visite a parenti e congiunti nei giorni di Natale: “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”, si legge nella bozza del decreto legge Covid. Sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra.I piccoli Comuni – Nel periodo delle festività – per quanto riguarda i giorni feriali, cioè quelli “colorati” di arancione – si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. È la decisione che il governo ha comunicato alle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. Nei giorni feriali delle festività – ovvero 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio- “sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”, si legge nella bozza del decreto.Cosa si potrà fare – Il governo prevede quindi le deroghe agli spostamenti per fare visita a un’altra abitazione. Ecco invece quali sono le regole generali che dovremo rispettare durante le vacanze natalizie:ZONA ROSSA: vengono applicate le misure più restrittive. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una città. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La circolazione all’interno di una città è permessa ma non si può uscire dal Comune. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.