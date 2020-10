«Xylella fastidiosa, l'apocalisse nel Salento», il docufilm

Com’erano le distese di oliveti pugliesi e come sono oggi dopo la Xylella. Un dramma raccontato dalla voce degli agricoltori e spiegato dai ricercatori e dagli addetti ai lavori. Di questo tratta il docufilm realizzato da Paola Ghislieri.

Un’alternanza d'immagini di uliveti verdeggianti e cimiteri di tronchi secolari senza più vita che sono un pugno nello stomaco per chi guarda. Ma anche una denuncia di quello che si sarebbe potuto fare nonché una spiegazione scientifica del fenomeno che sta devastando la storia dell’olivicoltura salentina.

«Mio padre – racconta l’autrice - ha un’azienda agricola in Puglia. L’ho visto disperato per la Xylella che ha colpito i suoi olivi e ho deciso di fare un reportage su questo problema. Un report che documenta com’era la Puglia e come sta diventando con l’arrivo della Xylella. Dalla voce di agricoltori, agronomi, frantoiani e di addetti ai lavori – conclude Ghislieri - un timido segno di speranza per una nuova olivicoltura. Anche se il paesaggio della Puglia, in particolare del Salento, non avrà più il fascino dei suoi olivi centenari».

Paola Ghislieri ha studiato «Media Arts» a «Royal Holloway University» in Inghilterra e si è specializzata in cinematografia. Ha lavorato in una società di produzione a Londra e alla Walt Disney per parecchi anni. Adesso ha deciso di realizzare dei film come indipendente. Questo sulla Xylella è il suo primo documentario.

Xylella Fastidiosa - The Apocalypse of Salento from Paola Ghislieri on Vimeo.