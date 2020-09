Risalendo il Salento, 300 chilometri in monopattino, l'avventura di Pinelli e Mottisi

«Risalendo il Salento». Trecento chilometri in monopattino elettrico da Francavilla Fontana a Santa Maria di Leuca toccando i luoghi meno conosciuti della costa e dell’entroterra ionico. E’ la nuova avventura ecosostenibile dei due artisti Dario Pinelli, chitarrista gipsy jazz di fama internazionale e del ballerino di «Amici», Francesco Mottisi. Entrambi manduriani ma cittadini del mondo, hanno deciso di mettere da parte le loro qualità artistiche ritagliandosi uno spazio per un progetto di turismo green a basso budget. L’idea è quella di far conoscere i posti meno fortunati di questo lembo di Puglia, perchè poco frequentati dal turismo dei Vip, e dimostrare che esiste un altro Salento più bello e nascosto e soprattutto meno costoso che vale la pena conoscere. Per mostrare e dimostrare questo, i due monopattinatori taglieranno consumi e inquinamento muovendosi con emissioni zero grazie all’energia pulita del nuovo mezzo di trasporto elettrico. Un obbligo anche per la troupe che li accompagnerà: la regista ungherese Patricia Kulcsar. I due filmmakers che li seguiranno in bicicletta, realizzeranno video riprese anche con drone per un istruttivo docufilm destinato ai concorsi nazionali e internazionali del settore «viaggi eco sostenibili e low budget».

Nella loro avventura su strada, sia i due protagonisti che i componenti della troupe rispetteranno rigorosamente e scrupolosamente le norme del codice della strada e le raccomandazioni sulla sicurezza per questi particolari mezzi di locomozione.

Il percorso

Partenza del tour il 2 ottobre da Francavilla Fontana. Arrivo a Oria con visita al Castello federiciano. Sosta per ricarica delle batterie nelle aziende Edilpref e Spina Sapori di Puglia ad Oria.

Partenza Manduria, visita al Museo del Primitivo della Cantina Produttori Vini e ricarica. Pranzo al ristorante "Al Castello" e ricarica; Passaggio con sosta breve alla Fattoria il Noce, a Manduria, per aperitivo.

Partenza per San Pietro in Bevagna con visita al B&b Villa Elvira per una degustazione di prodotti casarecci e ricarica. Pernotto in hotel offerto da Eco Energy, Manduria.

Tutta l’impresa sarà trasmessa nelle storie Instagram dei canali social di @dario.pinelli e @motteasy e attraverso collegamenti in diretta Facebook sul canale de La Voce di Manduria con mini puntate condotte da Fabiana Pastorino e Antonio Erario.

3 ottobre

Partenza per Porto Cesareo, pranzo, ricarica e ripartenza per Nardò. Cena alla trattoria «La dispensa dei raccomandati» e pernottamento a palazzo Volta.

4 ottobre

Visita a Nardò. Pranzo alla trattoria «San Giuseppe Cenobio» con ricarica e ripartenza per Lecce passando da Copertino. Arrivo a Lecce. Cena da «A Passo Duomo» e calzone fritto a «Fusci Moi». Pernottamento offerto da Fratelli Trombacca.

5 ottobre

Giro per lecce. Pranzo e ricarica. Partenza per Martano. Cena e pernottamento offerti da Pizzeria New Castle Manduria.

6 ottobre

Partenza per Otranto. Arrivo a Otranto, pranzo. escursione alle cave di bauxite con ape calessino offerto da «Merico Viaggi Otranto». Cena a «La bella idrusa» (situato in uno dei posti più suggestivi di Otranto - sotto le mura). Pernottamento presso «Vacanza Facile».

7 ottobre

Partenza per Santa Cesarea Terme. Pranzo, ricarica, cena e pernottamento a Villa Raffaella.

8 ottobre

Partenza da Santa Cesarea Terme, sosta con pranzo a Marina Serra, ripartenza e arrivo a Santa Maria di Leuca.