"Al martinese Pentassuglia l'assessorato all'agricoltuta"

Nel corso dell’intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà nel corso de “Il Graffio”, in onda stasera alle 23.15 su Telenorba e TgNorba24, il rieletto presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oltre a confermare la nomina ad assessore del professor Luigi Lopalco (“è un caso unico, lui si è candidato per fare l’assessore alla salute, è stato eletto a furor di popolo e io sono stato “costretto” a confermare la sua nomina, ha detto il governatore), ha annunciato un altro nome che entrerà certamente a far parte della sua nuova Giunta.

“Stiamo già cercando di capire che forma dare a questa Giunta”, ha spiegato Emiliano. “Io ho lavorato molto e mi sono prodigato tenendo con me le deleghe alla sanità e all’agricoltura. E’ giunto il momento che la Giunta abbia un suo assetto fisiologico e ci sia, oltre che l’assessore alla sanità anche l’assessore all’agricoltura. Una delle persone che sicuramente ha più competenza in questa materia è il presidente della commissione agricoltura, Donato Pentassuglia, lavoratore eccezionale, persona che forse avrei dovuto impiegare sin dall’inizio, nei precedenti cinque anni, e per varie ragioni questo non è avvenuto. Sempre che il Partito Democratico sia d’accordo e penso che lo sia, sarebbe uno splendido assessore all’agricoltura”.