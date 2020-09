I biancoverdi si assicurano la stella Nicholas Caruso

Sembrava una suggestione di fine estate. Ed invece con un coupe de theatre Palmisano & c. assestano un colpo a sensazione. Sicuramente una delle operazioni di maggior rilievo, se non la maggiore in termini assoluti, della corrente finestra del calciomercato. Il sodalizio messapico si è assicurato i servigi di Nicholas Caruso battendo, sul tempo, una pletora di pretendenti, prima fra tutte l'Andria, team di quinta serie con ambizioni tutt'altro che recondite. Di genesi monopolitana, Caruso interpreta, nel migliore dei modi il ruolo di centravanti moderno. Felino nelle movenze, dotato di tecnica sopraffina e di innato fiuto del goal tanto da fregiarsi del titolo di cannoniere principe nel trascorso torneo di Promozione con ben ventuno centri.

I tifosi biancoverdi lo ricordano, soprattutto, per la straordinaria realizzazione in acrobazia ammirata al "Nino Dimitri ", in occasione del match, dello scorso torneo contro l'Ostuni, ultima formazione in cui ha militato il puntero monopolitano. Nel suo pedigree annovera, inoltre, trascorsi nell'Andria, nella Virtus Francavilla e nel Fano.

Pregne d'entusiasmo le sue prime dichiarazioni dopo l'approdo in terra Messapica. "Un vero onore, per me, difendere le insegne biancoverdi -confessa Caruso-. Il presidente Palmisano mi ha cercato e voluto più di ogni altro con pervicacia. Manduria rappresenta calcisticamente, ma non solo,una piazza ambita di grande tradizione e prestigio".

Poi il talentuoso attaccante rivela un piccolo ma significativo retroscena.

"Sapevo della grande passione e della notevole cultura calcistica dei tifosi manduriani - rivela Caruso -, ma quanto accaduto in occasione del goal realizzato lo scorso campionato al "Dimitri " ha superato ogni immaginazione. Una standing ovation fragorosa, spontanea, sincera al mio indirizzo nonostante quel mio goal avesse portato il risultato sul tre a uno in favore dell'Ostuni. Da brividi. Anche questo episodio ha contribuito ad indirizzare la mia scelta".

Maurizio Pasculli