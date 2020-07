La sindaca contro il parroco "omofobo": "una vergogna per la nostra Lizzano"

«State prendendo i nomi dei ragazzi, perché non lo fate anche con chi sta in chiesa?». La sindaca di Lizzano, Antonietta D’Oria, ha reagito così ieri bei confronti dei carabinieri che, chiamati dal parroco don Giuseppe Zito, si erano recati davanti alla chiesa di San Nicola per identificare un gruppo di giovani del posto che esponevano lo striscione arcobaleno in contrapposizione alla veglia di preghiera organizzata dal parroco contro la proposta di legge che introduce modifiche al Codice penale aggiungendo la punibilità della «propaganda di idee» e degli «atti discriminatori» fondati «sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».

«È una vergogna, Lizzano è un paese democratico e questo è un diritto dei cittadini», ha urlato la sindaca ai militari fermi con la loro macchina davanti al sagrato della chiesa dove pochi fedeli all’interno avevano risposto all’appello del loro parroco a prendere parte al «Rosario per la famiglia – si legge nell’invito -, per implorare il fallimento del ddl contro l’omotransfobia».

Apertamente contro l’iniziativa del religioso, la prima cittadina aveva già preso le distanze con un lungo post pubblicato sulle sue pagine social.

È notizia ormai rimbalzata su tutti i social media che il parroco di Lizzano, il parroco della nostra Comunita, il nostro parroco ha organizzato un incontro di preghiera contro le insidie che minacciano la famiglia, tra cui, prima fra tutte, cita la legge contro l'omotransfobia.

Ecco, noi da questa iniziativa prendiamo, fermamente, le distanze. Certo non sta a noi dire quello per cui si deve o non si deve pregare, ma anche in una visione estremamente laica quale è quella che connota la attuale Amministrazione Comunale, la chiesa è madre e nessuna madre pregherebbe mai contro i propri figli».

Riprendendo le parole di padre Alex Zanotelli e lodando il suo impegno nel sociale di tutt’altro tenore del parroco di Lizzano, la sindaca del Movimento 5 Stelle va giù duro contro la chiesa.

«Perché non pregare contro i femminicidi, le violenze domestiche, le spose bambine? Perché non celebrare una messa in suffragio per le anime dei disperati che giacciono in fondo al Mediterraneo?

Perché non pregare per le tante vittime innocenti di abusi? Ecco, senza voler fare polemica, ma con il cuore gonfio di tristezza, tanti altri sono i motivi per cui raccogliere una comunità in preghiera.

Certo non contro chi non ha peccato alcuno se non quello di avere il coraggio di amare.

E chi ama non commette mai peccato, perché l'amore, di qualunque colore sia, innalza sempre l'animo umano ed è una minaccia solo per chi questa cosa non la comprende», conclude la sindaca».

Il parroco di Lizzano, sempre nell’invito alla preghiera distribuito ai fedeli, giustificava la sua iniziativa con le parole del Nuovo Testamento (Lettera agli Efesini). «La nostra battaglia non è contro le creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti».

A portare il caso all'attenzione dei media e della sindaca, era stata la scrittrice lizzanese Francesca Cavallo, nota sostenitrice dei movimenti arcobaleno, autrice del video della sindaca che ammonisce le forze dell'ordine.

Il testo del decreto legge che riconosce i reati contro gli orientamenti sessuali è passato in commissione Giustizia della Camera dei deputati con i voti della maggioranza, il no di Lega e FdI e la non partecipazione al voto di Forza Italia.