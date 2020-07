Dalla chiesa di Sant'Antonio di Manduria al vertice della evangelizzazione dei popoli

Papa Francesco ha nominato il monsignore Angelo Massafra, già arcivescovo di Scutari, Albania, consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Il prestigioso e importante incarico gli è stato conferito il 2 luglio scorso. «A monsignor Massafra – scrivono i Frati minori di Lecce di cui l’alto prelato ha fatto parte - tutto il calore della nostra fraternità nel supportarlo in questo ulteriore servizio da rendere per il bene della Chiesa universale e la nostra preghiera perché lo Spirito completi in lui l’opera Sua a cui l’ha chiamato».



Il monsignore è stato per diversi anni a Manduria dove è stato educatore nel collegio di Sant’Antonio. È nato il 23 marzo 1949 a San Marzano di San Giuseppe. Viene ordinato sacerdote dell'Ordine dei frati minori il 21 settembre 1974 per mano del vescovo di Lecce Francesco Minerva.



Il 7 dicembre 1996 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Rrëshen e lo consacra vescovo il 6 gennaio successivo nella Basilica Vaticana. Il 28 marzo 1998 è nominato arcivescovo di Scutari e il 25 gennaio 2005, in seguito alla riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche dell'Albania diviene arcivescovo dell'arcidiocesi di Scutari-Pult, nata dall'unione dell'arcidiocesi di Scutari e dalla diocesi di Pult. Ha compiuto visita ad limina apostolorum alla Sede di Pietro nel 2008 e nel 2017. (Da Wikipedia)