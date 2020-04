Bimbo di 8 mesi azzannato e ucciso dal cane di famiglia

Tragedia in una famiglia di Tricase, in provincia di Lecce, dove un bimbo di solo 8 mesi è stato azzannato e ucciso dal cane di famiglia. È successo ieri sera intorno alle 20. Non è chiara la dinamica dei fatti.

Il piccolo che è stato azzannato alla testa è stato portato all’ospedale Panico di Tricase dalla madre che lo aveva soccorso strappandolo dalle fauci del Corso inferocito. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo ma le ferite non hanno lasciato scampo alla piccola vittima che è deceduta poco dopo.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto che ha sconvolto il piccolo centro del basso Salento.