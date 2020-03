Covid in fabbrica, primo positivo nell'ex Ilva

C’è un primo Covid positivo all’interno dell’ex Ilva, ArcelorMittal. L’operaio che si trova ora in isolamento nel reparto infettivi dell’ospedale Moscati di Taranto, aveva accusato un malore venerdì notte mentre era in fabbrica ed era tornato a casa febbricitante. Dopo il ricovero è stato sottoposto al tampone che questa mattina ha dato esito positivo.

Il lavoratore che opera nel reparto Pgt (produzione gas tecnici) all'ingresso dello stabilimento, sottoposto al termoscanner, non aveva febbre. Secondo le ricostruzioni sindacali, in piena notte pochi minuti prima delle 2.30, era stato visitato in infermeria dove gli era stata nuovamente misurata la temperatura salita intanto oltre i 37,5 gradi. Al reparto interessato (uno dei più tecnologicamente avanzati) è scattata la sanificazione con ozono e ipoclorito.