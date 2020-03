Perrino, arrestato dipendente per furto di maschere, amuchina ed altri farmaci

Un dipendente dell’ospedale Perrino di brindisi, tecnico di dialisi, è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso a rubare farmaci, materiale sanitario, presidi medico chirurgici dal reparto. I fatti si sono verificati nella serata di giovedì 12 marzo, l’uomo è stato scoperto dai carabinieri del Nas di Taranto. Deve rispondere di peculato.

All’interno della sua auto è stato trovato materiale sanitario di provenienza ospedaliera: una confezione di mascherine chirurgiche monouso senza fibra di vetro nel numero di 50 pezzi, una confezione da 200 pezzi di guanti in nitrile, una confezione di “amuchina med” flacone da 500 ml riportante le indicazioni “confezione ospedaliera”, una confezione del farmaco “sodio cloruro iniettabile” da 250 ml, diverse confezioni di dispositivi medici del tipo ago cannula, garze idrofile sterili. Una confezione del farmaco anestetico “propofol kabi”.Presso il domicilio invece sono stati trovati: 26 mascherine chirurgiche monouso prive di imballaggio, 1 flacone da 1000 ml di “neomedil 0,25%+70%” soluzione cutanea, 1 flacone da 500 ml di “demosept”, 1 flacone da 250 ml del farmaco “sodio cloruro”, 2 confezioni da 50 mascherine chirurgiche monouso, 1 confezione di 200 guanti monouso in nitrile, 11 presidi per medicazione adesiva.