Stretta contro i contagi, ecco chi dovrà chiudere e chi no

Con una diretta Facebook il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure restrittive per fronteggiare il contagio del coronavirus in Italia. Il nuovo decreto prevede, a partire da oggi e sino al 25 marzo, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, tra cui ipermercati, supermercati, farmacie, tabacchini e benzinai. Chiudono invece i bar, i pub e i ristoranti; resta invece consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Non risentiranno della misura restrittiva le banche e gli uffici assicurativi, come anche le filiere agroalimentari. Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie) sono sospese in quanto non rispettano la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Verranno garantiti i servizi di trasporto pubblico locale e di pubblica amministrazione al fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione, mentre le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate e la chiusura dei reparti non indispensabili. «Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'affatto improbabile – sottolinea Conte - non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremo fare una corsa cieca verso il baratro. Dovremo essere lucidi e responsabili».

Il premier ha poi annunciato la nomina dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri come commissario delegato per l’emergenza coronavirus. «Lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva», spiega il presidente Conte. «Avrà anche il potere di creare e impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e sopperire alle carenze sin qui riscontrate». Il commissario affiancherà il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel coordinare i lavori per affrontare la pandemia.