Coronavirus, professoressa di Francavilla in isolamento al Perrino di Brindisi

Una donna di Francavilla Fontana docente in un istituto della città degli Imperiali, è risultata positiva al coronavirus. La cinquantenne è ricoverata nel in isolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi. La donna pare abbia preso parte ad un carnevale in una città del Nord, nel bergamasco.

Dopo il medico e l’infermiere di Ostuni, sono dunque tre i casi di contagio registrati oggi nel brindisino.